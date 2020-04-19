شكرا لقرائتكم الصفاقسي: قمنا برد مبلغ 25 ألف دولار للأهلي من مستحقات أجاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف معز المستيري الكاتب العام لنادي الصفاقسي التونسي، أن ناديه رد مبلغ 25 ألف دولار للأهلي من مستحقات النيجيري جونيور أجايي.

قال المستيري في تصريحات تلفزيونية، إن الصفاقسي يبحث التوصل لاتفاق مع الأهلي لرد مبلغ الـ100 الف دولار المتبقية من المستحقات الخاصة بصفقة أجايي.

Advertisements

وواصل أن الصفاقسي مثل كل أندية العالم تأثر بالظروف الحالية من توقف النشاط نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الأهلي اكتشف بالخطأ أنه أرسل مبلغ 125 ألف دولار للصفاقسي التونسي وطلب ردها.