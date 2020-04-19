شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: دعم مالى للأندية قبل رمضان.. وإنشاء رابطة محترفين مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه تقرر صرف دعم مالى لأندية القسم الثانى والثالث والرابع قبل شهر رمضان المقبل، كمساهمة من اتحاد الكرة للأندية التى تمر حاليا بظروف صعبة بسبب توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أن وزير الرياضة يساهم أيضا بجزء من هذا الدعم.

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وقال فضل فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن اللائحة الجديدة التى يتم اعدادها حاليا سيتم خلالها انشاء رابطة للأندية وتكون مستقلة ويكون لها مدير مالي مستقل، عكس لجنة الأندية السابقة التي لم تكن مستقلة عن مجلس ادارة الجبلاية.

وتطرق فضل إلى ملف الجمعية العمومية، وقال أنه اللجنة الخماسية عملت على تقليص اللائحة من خلال وضع لائحة جديدة لكأس مصر تتضمن أداور تمهيدية وتأهيلية وتم استبعاد الأندية التى لم تصل إلى الأدوار التمهيدية المتقدمة، كما قام وزير الرياضة باستبعاد مراكز الشباب وكل ذلك بهدف تقليص الجمعية العمومية حفاظا على مصلحة الكرة المصرية.

وتابع أنه بعد تقليص الجمعية العمومية أصبح عدد أعضائها هو 95 ناديا لهم حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فى الانتخابات.