شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: عاشور معروض على الزمالك والمفاوضات مع فتحى كانت أسهل من السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتمنى عودة رزاق سيسيه إلى صفوف نادي الزمالك من جديد بعد انتهاء إعارته إلى صفوف الاتحاد السكندري نهاية الموسم.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية ": "حزنت كثيراً لرحيل رزاق سيسيه وأحمد رفعت ولكن هي أمور فنية وأتمنى عودتهم من جديد، فهما ثنائي مفيد للغاية لأي فريق..مصير عودة أحمد رفعت من جديد في يد كارتيرون الذي يحدد طلباته للموسم الجديد في الوقت الجاري".

وكشف إسماعيل يوسف أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق منذ عامين على التوقيع لنادي الزمالك، معلقاً :المفاوضات مع الجوكر كانت سهلة، ربما كانت أسهل من المفاوضات مع عبدالله السعيد..أحمد فتحي وافق بعد مفاوضات سهلة بينما ماطل كثيرًا عبدالله السعيد ولكن حسمنا صفقته بعد جلسة أحمد وأمير مرتضى منصور".

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وأتم: "المقابل المادي الذي تم عرضه على أحمد فتحي وقتها كان أقل من المقابل المادي الذي تم عرضه على عبدالله السعيد"

وأكد إسماعيل يوسف إنه تم عرض اسم حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الإنضمام إلى صفوف نادي الزمالك، معلقاً :"بالطبع حسام عاشور لاعب كبير للغاية ومفيد لأي فريق ولكن هو لن يوقع لنادي الزمالك".

وأتم: "من الصعب انتقال حسام عاشور لنادي الزمالك فالجهاز الفني لم يبدي رغبته في التعاقد معه وذلك لا يقلل من شأنه فهو لاعب كبير"