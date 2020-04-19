شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك لولا الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انه يرغب في الرحيل عن منصبه بالنادي.

واضاف مرتضى في تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سأمت من الأحوال ومن اضطهاد الزمالك في وسائل الاعلام والحرب الشرسة على النادي".

Advertisements

واكمل:" لولا جماهير الزمالك التي تحبني لرحلت عن رئاسة الزمالك"..

تابع مرتضي منصور :" الفريق حقق في عهدي بطولتين في ٦ ايام ولم يتحدث أحد في الاعلام ومع وجود أزمة صغيرة يتحدث الجميع عنها عبر الاعلام ويقومون بتضخيمها".

وانهى حديثه:" اخشى على الزمالك ان يسقط عندما ارحل عن رئاسة للنادي.. المغرضين هيجيبوا الزمالك أرض في ٢٤ ساعة لما امشي".