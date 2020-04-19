شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: كارتيورن مستمر مع الزمالك.. ومحمود علاء جدد عقده مع النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إدارة ناديه تسعى في الوقت الراهن من أجل تجديد عقود الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية : "كارتيرون تألق مع نادي الزمالك وقدم نتائج جيدة والإدارة تسعى لتجديد عقده لقيادة الفريق في الموسم الجديد"، كاشفاً أن إدارة الزمالك جددت عقود محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال إسماعيل يوسف "مستغرب جدًا من نفي تجديد عقود محمود علاء، ولا أعرف أسباب ذلك النفي، رغم أننا جددنا عقده منذ فترة طويلة".

Advertisements

وتابع: "ليس ملف محمود علاء فقط، ولكن نادي الزمالك يتعرض لأكاذيب كثيرة لهز استقرار الفريق الذي بات على الطريق الصحيح وأصبح يعرف جيداً طريق الانتصارات والبطولات"

وتابع: "قرار إلغاء الدوري المصري ليس في يد اتحاد الكرة واللجنة الخماسية، ولكن هو سيتحدد وفقًا للظروف العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد"