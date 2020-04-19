شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: طارق حامد الأفضل فى مصر. .والأندية أقوى من الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل لاعب خط وسط في مصر والزمالك حاليًا.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية": "طارق حامد هو قلب الزمالك النابض وهو الأقرب لخلافتي في الملاعب..أحب لعب تامر عبدالحميد دونجا وهو كان الأفضل في السنوات الماضية من وجهة نظري في السنوات الماضية، ولكن في الوقت الجاري طارق حامد".

وقال "تيجانا"، إنه يجب تقبل الانتقادات من قبل الجماهير خاصة وأن العمل العام يجعلك عرضة للانتقادات بشكل مستمر..إذا رغبت في العمل العام وخاصة العمل في المسؤسسات الكبيرة فيجب أن يتقبل الجميع الانتقادات، ولو لم نتقبل الانتقادات طوال الفترة الماضية لما كنا نستطيع قيادة الزمالك للنجاح من جديد".

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وتابع: "العمل في التدريب أصعب بكثير من الإدارة، فالتدريب المسئولية عليك فقط بينما الإدارة تنسب للجماعة"

وكشف إسماعيل يوسف إن الأندية أصبحت أقوى الأندية أصبحت أقوى من الاتحاد في الوقت الراهن، معلقاً :""الأندية أقوى من اتحاد الكرة، والمنتخب أصبح مش قوي وأتمنى أن يصبح المنتخب قوي من جديد".

وتابع: "أعضاء اللجنة الخماسية مذعورين بسبب الهجوم الذين يتعرضون له من قبل الجميع والانقسام حول الأراء"

وقال إسماعيل يوسف أن تقليص عدد الأجانب من قبل اتحاد الكرة، قرار خاطئ...لا يصح أن يصدر اتحاد الكرة تسريبات بشأن تقليص عدد الأجانب، لمعرفة رد الفعل ، ولكن يجب ان يكون القرار رسميًا من أجل منح الأندية الوقت الكافي للتصرف في الملف" متابعاً وجهة نظري القرار خاطئ ويجب على مسئولي اتحاد الكرة مراجعته"