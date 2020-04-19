شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج: لم أتفاجأ برحيل أحمد فتحى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد سمير فرج نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق إنه لم يتفاجئ من رحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني ولاعب النادي الأهلي، عن القلعة الحمراء.

وأضح أحمد سمير فرج خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا " أنباء رحيل أحمد فتحي عن الأهلي وتوقيعه لبيراميدز لم أتفاجئ بها، مش أول مرة أحمد فتحي يعملها، وترك الأهلي سابقًا عندما لعب في أحد أندية قطر ولا أقلل من أحمد فتحي فهو لاعب كبير وأنا ليس ضده نهائيًا وهو مش خاين، واللاعب درس العروض واستقر على القرار الذي سيخدم مصلحته و الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع بديل أحمد فتحي، لديه محمد هاني فهو لاعب أصبح خبرة، وأرشح عودة باسم علي فهو لاعب جيد وقادر على اللعب في صفوف الأهلي لمدة 4 أو 5 سنوات مقبلة " .

وأشار أحمد سمير فرج إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهاجم من العيار الثقيل قائلا "مروان محسن لعبت معه كثيرًا وهو لاعب مميز للغاية وأي حد بيلعب بجانبه يشعر براحة كبيرة بسبب المجهود الكبير الذي يبذله مروان و مروان محسن يعاني من سوء توفيق ولكن أتمنى له التهديف من أجل أخذ حقه كاملا وأطالب الجميع بالتوقف عن انتقاده ومساندته ودعمه في الفترة المقبلة و مروان محسن يشبه جيرو نجم تشيلسي فهو قليل التهديف ولكنه متألق، ومصطفى محمد هو الأفضل في الوقت الراهن داخل الدوري المصري"

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وأضاف أحمد سمير فرج إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات معه في عام 2011 قبل أحداث بورسعيد الشهيرة قائلا "الأهلي فاوضني من جديد بعد تألقي مع الإسماعيلي في عام 2011 ولكن رفضت في وقتها و كانت المفاوضات معي ومع عبدالله السعيد ولكن ليس من مسئول داخل الأهلي ولكن كانت المفاوضات مع أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة و يتم انتقادي من قبل الجماهير بسبب تلك التصريحات ولكن هذا ما حدث وأسئلوا مسئولي النادي الأهلي" .

وتابع أحمد سمير فرج أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي سابقًا، طلب منه خلال تواجده في صفوف الأهلي اللعب في مركز الظهير الأيسر لكنه رفض قائلا "تعرض جيلبرتو للإصابة ولا يوجد سوى محمد عبدالوهاب، في هذا المركز، ووقتها طلب مني جوزيه اللعب في ذلك المركز ولكنني رفضت و تعاقدت مع الإسماعيلي وتألقت في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل سيد معوض، وقابلني جوزيه في لقاء الأهلي والإسماعيلي وقالي أنت الآن تلعب في المركز الذي طلبته منك في لقطة أحرجتني كثيرًا".