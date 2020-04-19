شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق اختبارات حكام الدرجة الأولى فى القانون ON LINE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم اختبارات فى صيغ القانون واللوائح لحكام الدرجة الأولي حيث كشف وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام و عزب حجاج نائب الرئيس أنه سيتم إجراء اختبارات فى القانون واللوائح لحكام الدوري الممتاز و الدرجة الثانية بداية من اليوم الأحد على الجروب الخاص بالحكام و ON LINE واستغلال فترة توقف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا.
كما قرر مسئولو لجنة الحكام إرسال سؤال يومي أو حالة من حالات تقنية الـvar كنوع من المسابقة اليومية على أن يرسل كل حكم إجابته لتقييمها من قبل اللجنة.
يواصل اتحاد الكرة سلسلة محاضراته اليومية الـon line للحكام و المدربين ، وأيضا الإعلاميين للتعامل مع اللوائح والقوانين الجديدة فى كرة القدم.
من ناحية اخري استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إحالة ملف عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل، والذى سيتم انتخابه فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، على أن يتولى المجلس الجديد وضع شروط الموسم قبل انطلاقه.
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب هو الإبقاء على 4 لاعبين كما هو، بالإضافة إلى اعتبار لاعب شمال أفريقيا ومعاملته كلاعب مصرى، مع وضع بند بتقليص عدد الأجانب فى دورى 2022 -2023 لإتاحة الفرصة أمام الأندية لتوفيق أوضاعها مع اللاعبين الأجانب الموجودين بالفريق من ناحية مدة العقد.
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