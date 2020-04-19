شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق اختبارات حكام الدرجة الأولى فى القانون ON LINE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم اختبارات فى صيغ القانون واللوائح لحكام الدرجة الأولي حيث كشف وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام و عزب حجاج نائب الرئيس أنه سيتم إجراء اختبارات فى القانون واللوائح لحكام الدوري الممتاز و الدرجة الثانية بداية من اليوم الأحد على الجروب الخاص بالحكام و ON LINE واستغلال فترة توقف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما قرر مسئولو لجنة الحكام إرسال سؤال يومي أو حالة من حالات تقنية الـvar كنوع من المسابقة اليومية على أن يرسل كل حكم إجابته لتقييمها من قبل اللجنة.

يواصل اتحاد الكرة سلسلة محاضراته اليومية الـon line للحكام و المدربين ، وأيضا الإعلاميين للتعامل مع اللوائح والقوانين الجديدة فى كرة القدم.

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