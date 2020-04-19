شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعمال الننى: بشكتاش يرغب فى ضمه رسميا والأولوية للأهلى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء نظمي مدير أعمال نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي والمعار إلى نادي بشكتاش التركي، إن النادي التركي أبدى اهتمامه بتجديد إعارة محمد النني.

وأوضح علاء نظمي خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: "الأمور في تلك الفترة غير واضحة بسبب تعليق النشاط ولكن النادى تعاقد مع مدير فني جديد وهو طلب تمديد إعارة النني وأكد أنه لاعب مهم و لا أحد يعرف موعد عودة النشاط الرياضى، الأمور غير واضحة وننتظر عودة النشاط من أجل معرفة مصير النني سواء بتمديد إعارته أو عودته لأرسنال" .

وأضاف علاء نظمي إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، لم يتواصل مع اللاعب منذ تولي المهمة قائلا "تواصلت مع الجهاز المعاون لحسام البدري وطلبت منه السفر لمتابعة محمد النني والحكم عليه ومستغرب من عدم التواصل معه و بعد تواصلي معي، واجهت تجاهل تام ولم يسافر أي فرد من الجهاز الفني لحسام البدري من أجل متابعة النني في تركيا " .

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وأشار مدير أعمال نجم منتخبنا الوطني محمد النني أنه لعب في صفوف نادي الزمالك في فترة من الفترات لكن الاولوية للاهلى قائلا "محمد النني بعد رحيله عن الأهلي، لعب في فترة بنادي الزمالك قبل أن يتعاقد مع المقاولون العرب و محمد النني لاعب محترف وشاب ويرغب في استمراره داخل الملاعب الأوروبية، وهو لا يفكر نهائيًا في العودة للدوري المصري في الوقت الجاري و محمد النني ناشئ من ناشئي النادي الأهلي، ولو فكر في العودة لمصر ستكون الأولوية للنادي الأهلي حال احتياج النادي لخدماته " .