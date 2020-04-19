شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عام الأهلى: لا يوجد خلافات مع سيد عبد الحفيظ وشعبية الأحمر مثل نابولى الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى ديفيد سيزا مدرب عام فريق الاهلى كل ما تردد من خلفات داخل الجهاز الفنى للقلعة الحمراء الفترة الماضية و انهم دائما فى الحديث عن الامور الفنية و التشاور داخل العمل فقط .

وأوضح ديفيد سيزا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يقوم بتوفير المناخ و الادوات على نجاح الجهاز الفنى دائما .

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وأشار سيزا أنه شعبية النادى الاهلى تتشابه مع فريق نابولى الايطالى حيث يتمتع الفريقين بقعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم .

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم ،وليد آزارو (الإتفاق السعودي) صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.