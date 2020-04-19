شكرا لقرائتكم خبر عن أوتاكا: أتمنى العودة إلى مصر مدربًا.. وأجاى لاعب مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النيجيرى جون أوتاكا نجم النادى الإسماعيلى السابق، أنه ينتمى للدراويش حتى الأن، ويتمنى العودة إلى مصر للعمل لأنه يرتبط بصداقات كبيرة مع لاعبى جيله، مشيرا إلى أنه يحصل حاليا على دورات كى يصبح مديرا فنيا للعمل فى أوربا أو فى مصر اذا سنحت الفرصة.

أوضح أوتاكا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنه يتابع محمد صلاح مع ليفربول الانجليزى ويرى أنه لاعب مميز وسريع للغاية وبإمكانه تحقيق الكثير من الانجازات، كما تحدث عن اللاعبين النيجيريين فى الدورى المصرى وتحديدا أجاى لاعب الأهلى مؤكدا أنه لاعب مميز ويمتلك إمكانات فنية عالية للغاية.

فى السياق ذاته، قال الإعلامي سيف زاهر أنه لا نية لترشح محمود طاهر في انتخابات الأهلي القادمة، مؤكدا أنه في حال جاء موعد الانتخابات سيكون محمود الخطيب هو الأقرب للترشح وكذلك الأقرب للفوز بولاية ثانية في رئاسة القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، أن موقف الخطيب من نزول الانتخابات القادمة بنفس القائمة الحالية أو تغيرها لم يتحدد بعد، موضحا أن الأقرب للاستمرار معه في القائمة هو خالد الدرندلي أمين الصندوق.

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وتابع أن أي شخص سيدخل الانتخابات ضد الخطيب يعلم أن موقفه صعب للغاية لأن بيبو سيكون الأقرب للفوز في الانتخابات القادمة، بفضل إدارته القلعة الحمراء بشكل مميز.

وقال الاعلامى سيف زاهر، أن جلسة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة تطرقت لملف الدورى هذا الموسم وفرص إقامته، وأكد الخطيب لوزير الرياضة على رغبته فى استئناف الدورى وعدم الغائه.

وأوضح زاهر فى برنامجه ملعب اون على قناة اون تايم سبورت، أن وزير الرياضة أكد للخطيب أنه يتمسك بعودة الدورى وحتى إن عاد يوم 15 يوليو المقبل خاصة وأن الدورى يحتاج شهرين لانتهائه فى سبتمبر المقبل.

وتوقع عودة الدوري منتصف شهر يوليو المقبل على أن يستمر لمدة شهرين وينطلق الموسم الجديد في شهر أكتوبر المقبل، مشددا أن هذه هي السيناريوهات الموضوعة من قبل مسئولي القلعة الحمراء.

وقال أن عودة الدوري الدوري مهمة، باعتبار أنه لو تم الغائه لانهارت الكرة لمصرية وعادت 5 سنوات للخلف، كاشفا أن اتجاه اتحاد الكرة ووزارة الرياضة هو عودة الدوري.

أضاف أن هناك اندية تنظر تحت أقدامها لرغبتها في الغاء الدوري، مشددا على أن صناعة الكرة مهمة ولابد من استمرار الدوري لأن الغائه سيكبد المنظومة الرياضية خسائر كبيرة.