شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوافق على تجديد عقده مع الزمالك لمدة سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الإعلامي سيف زاهر أنه تواصل مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لمعرفة موضوع تجديد عقده مع القلعة البيضاء، كاشفا أنه تلقى بالفعل عرضا من الترجي التونسي ، كما أن الزمالك فاتحه في تجديد العقد ويرحب بذلك.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن الزمالك فاتحه في التجديد لمدة موسمين ولكنه يرغب في تجديد عقده لمدة موسم واحد، مشيرا إلى أن المدرب الفرنسي من أفضل المدربين في الدوري.

شدد على أن كارتيرون سيستمر مع الزمالك وسيجدد عقده مع الفريق الأبيض، سواء لمدة موسم أو موسمين، موضحا أنه لا توجد أزمة مع كارتيرون في تجديد عقده مع مسئولي القلعة البيضاء.

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