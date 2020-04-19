الزمالك: عبد الله السعيد ماطلنا.. لكن اتفاقنا مع فتحي كان أسهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه توصل لاتفاق منذ موسمين مع أحمد فتحي لاعب الأهلي من أجل الانضمام إلى الفريق.

وأشار يوسف في تصريحات لبرنامج نمبر وان عبر قناة النهار، إلى أن المفاوضات مع فتحي كانت أسهل من نظيرتها مع عبد الله السعيد، على الرغم من أن المقابل المادي كان أقل وقتها.

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وقال عضو إدارة الزمالك: "المفاوضات مع أحمد فتحي كانت سهلة، بل كانت أسهل بكثير من التفاوض مع عبد الله السعيد الذي ماطل معنا كثيرًا ولم يتم حسمها معه إلا بعد جلسة مع أحمد وأمير مرتضى منصور".

وأكمل: "المقابل المالي الذي تم عرضه على أحمد فتحي كان أقل بكثير مما عرض على عبد الله السعيد ولكنه وافق عليه".

واختتم: "حسام عاشور لاعب كبير للغاية ومفيد لأي فريق لكنه لم يوقع للزمالك، فالجهاز الفني لنا لم يبد رغبة في التعاقد معه وذلك من الصعب انتقاله إلينا، ولكن ذلك لا يقلل من شأنه".