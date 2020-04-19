مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بأنه سيترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، وقال أنه يرغب في الرحيل لولا رغبته في خدمة مصالح جماهير الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الزمالك الفضائية: "لولا جمهور الزمالك لرحلت عن النادي، لكني أعلم أنني عندما أرحل عن النادي الزمالك سيسقط أرضًا في 24 ساعة، لكني أعمل بكل جهد لنبني نادي عالمي."

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وتابع: "في عهدي الزمالك أصبح له شكل أخر، وأصبحنا كل يوم في تطوير وتحسين."

وأضاف "كنت أقول قبل ذلك أنني لن أخوض الانتخابات المقبلة، لكني الآن أؤكد أنني سأخوض الانتخابات المقبلة وأطالب الجميع بالاتحاد للبحث عن منافس يواجهني."

وتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك منذ 2014، ثم فاز في انتخابات 2017 بعد التفوق على أحمد سليمان، ومن المنتظر أن تقام الانتخابات المقبلة في 2021.