الزمالك: سنجدد لكارتيرون.. اتحاد الكرة أضعف من الأندية.. والدوري سيُلغي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن استكمال الموسم الجاري من الدوري المصري سيكون صعبًا، لافتًا إلى أن القرار ليس في يد مسؤولي اتحاد الكرة.

وأشار يوسف في تصريحات لبرنامج نمبر وان عبر قناة النهار، إلى أن إدارة الزمالك ترغب في تجديد التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال عضو إدارة نادي الزمالك: "الأندية أقوى من اتحاد الكرة، ولذلك أصبح منتخب مصر ليس بنفس القوة، وأتمنى أن يكون الشكل أفضل في الفترة المقبلة".

وأكمل: "أعضاء لجنة إدارة اتحاد الكرة الحالية مذعورين بسبب الهجوم الذي يتعرضون له والانقسام في الآراء حولهم من قبل الجميع".

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وأضاف: "لا يصح أن يسرب اتحاد الكرة أنباء عن تقليص عدد الأجانب في الأندية لمعرفة رد الفعل، يجب أن يكون القرار رسميًا ليتخذ كل نادِ احتياطاته".

وأوضح: "القرار خاطيء ويجب على مسؤولي اتحاد الكرة مراجعته".

وأردف: "استكمال الدوري صعب جدًا وأتوقع إلغاءه، القرار ليس في يد اتحاد الكرة ولكن الظروف العالمية لفيروس كورونا هي من سيحدد".

واختتم: "سنجدد عقد كارتيرون بعد تألقه معنا وتقديمه لأداء ونتائج جيدة، ولذلك فالإدارة ترغب في بقاءه مع الزمالك في الموسم الجديد".