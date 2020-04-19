ملف السبت..تأجيل نهائي دوري الأبطال ..وحسني عبد ربه يبكي على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 18 ابريل 2020.
بسبب رحيله لبيراميدز.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد عبد الله السعيد
فضل يتحدث عن موقف اتحاد الكرة من عودة الدوري
نريد استكمال المغامرة".. مدرب الأهلي يعلن موقف فايلر من التجديد
مدرب الأهلي يوضح كيفية الاستفادة من رمضان صبحي
حسني عبد ربه يكشف كواليس توقيعه للأهلي
"اتهموني بالتحريض".. حسني عبد ربه يبكي على الهواء
حسني عبد ربه يكشف كواليس اعتزاله برسائل قوية
تقارير: صلاح تبرع بـ405 ألف إسترليني لبلدته لمحاربة كورونا
بغداد بونجاح يغازل الأهلي.. ويختار الأفضل بين صلاح ومحرز
فيفا ينصف الإسماعيلي بعد شكوى سيدومير
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