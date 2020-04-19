مرتضى منصور: النقاز ارتكب خطأ سيفسد شكواه للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بأن حمدي النقاز الذي فسخ عقده من طرف واحد مع النادي إما أن يكون مزور أو متهرب من الضرائب، قائلًا بأنه لا يجوز أن ينذر النادي براتب شهرين ثم يطلب عقده بالكامل من الاتحاد الدولي.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "محامي النقاز مزور، ومستعد أن أخرج للحديث في أي قناة إذا استطاع أن يأتي في نفس التوقيت حمدي النقاز ومحاميه."

وتابع: "قانون فيفا يقول أن اللاعب الذي يرغب في شكوى ناديه يجب أن يرسل له انذار لطلب الحصول على مستحقاته، وبعد إرسال الإنذار لو لم يتم الرد يجب ارسال كافة المطالب الموجودة في الانذار لفيفا."

وأضاف: "الانذار الذي لدينا من النقاز يطلب فيه الحصول على راتب شهرين، وبناء عليه لا يجب أن يذهب للفيفا يطلب الحصول على راتب 5 أشهر، ما طلبه مننا في الانذار المرسل هو راتب أكتوبر ونوفمبر."

Advertisements

وواصل: "المزرو حصل على العقد وقال أنه يحصل على راتبه بشكل شهري، لكن الورقة التي استخدمها كانت مزورة وغير موقعة من جانب أحمد جلال إبراهيم، إضافة إلى ذلك فنص العقد يقول أن أي ملحق خارج العقد لا يلتفت له."

ثم أوضح أن اللاعب إما قدم أوراق غير صحيحة، أو يسعى للتهرب من الضرائب: "حمدي النقاز أمامه حل من اثنين، ولو أنت رجل رد علي، أنت عقدك 400 ألف دولار، وبناء عليه في العقد يكتب 516 ألف، لأن الفارق هو المستحقات الخاصة بالضرائب."

واستطرد: "مبلغ الـ1.2 مليون دولار الذي أعلن هذا بسبب كذبه على الناس واخفاء الحقيقة وعدم ذكر الحقيقة أن هناك أموال تذهب للضرائب، وسأحبسك أنت والمحامي الخاص بك."

وأردف: "قمت بدفع مستحقات حمدي النقاز لصالح نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين الذي كانت له مستحقات يجب أن يتحملها اللاعب، وإذا تم حساب قيمة المستحقات من راتب اللاعب سيكون للنادي مستحقات لدى اللاعب."