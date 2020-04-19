اتحاد الكرة: قررنا صرف اعانة لأعضاء الجمعية العمومية قبل رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ان ادارة الاتحاد قررت صرف اعانة لأعضاء الجمعية العمومية قبل شهر رمضان.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم المذاع عبر قناة أون تايم سورتس:" قررنا صرف مبلغ بقيمة كبيرة لفرق القسمين الثاني والثالث بالدوري قبل قدوم شهر رمضان.

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وأوضح، أن اتحاد الكرة قصر في بعض الأحيان مع أعضاء الجمعية العمومية لكن بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأشار إلى أنه بسبب بعض الاجراءات التي قام بها اتحاد الكرة تسببت في حدوث حالة من الاحتقان بين مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأتم:" تقنين أوضاع بعض الأندية ووضع لائحة لكأس مصر والمديونيات كل ذلك أثر على علاقة الاتحاد بأعضاء الجمعية العمومية وزاد من الاحتقان بينهما".