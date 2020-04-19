نريد استكمال المغامرة".. مدرب الأهلي يعلن موقف فايلر من التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق ديفيد سيزا المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على موقف الجهاز من التجديد والاستمرار رفقة القلعة الحمراء.

سيزا قال في تصريحات عبر قناة "الأهلي" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد :"رينيه فايلر تحدث مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب حول التجديد".

وأضاف :"نريد استكمال المغامرة، والقرار في النهاية بين الخطيب وفايلر، وشرف لنا الاستمرار مع الأهلي".

وواصل :"من الممكن الجهاز يستمر في الموسم المقبل، لكن يتبقى فقط الاتفاق بين الطرفين".

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الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع السويسري رينيه فايلر من أجل الاستمرار مع القلعة الحمراء نظرًا لانتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكان فايلر قاد الأهلي مطلع الموسم الحالي لينجح في الحصول على لقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي مسابقة الدوري يتصدر الأهلي مسابقة الدوري بـ49 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني فريق المقاولون العرب.

وعلى الصعيد الأفريقي، يتواجد الأهلي في دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث سيلعب الفريق الأحمر منافسه الوداد البيضاوي المغربي، في المقابل المباراة الثانية في نفس الدور سيجمع الزمالك بالرجاء البيضاوي المغربي.