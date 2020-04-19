فضل يتحدث عن موقف اتحاد الكرة من عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الوضع الحالي صعب للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم.

وقال فضل خلال تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس:" عودة الدوري قرار دولة، وفي ملف كامل واحنا جاهزين بمقترح لو ابلغنا بعودة الدوري سنكون جاهزون لاستئناف النشاط وكل الأمور جاهزة بكل الملفات".

وأضاف، أن في حالة صدور قرار من الدولة بعودة النشاط سنحتاج لـ 3 أسابيع أو شهر لتكون الفرق جاهزة للمنافسات، لكن كل هذا سيسير بالتزامن مع اجراءات صارمة واجراءات صعبة للغاية للحفاظ على سلامة الجميع.

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واوضح، أن عودة النشاط وانتهاء المنافسات سيحتاج من شهرين لشهرين ونصف ليكون نهاية الموسم في شهر سبتمبر المقبل لو عاد النشاط في شهر يوليو المقبل.

وأشار فضل إلى أن ما سنقوم به من إجراءات بشأن عودة الدوري، لكن هذا سيؤثر بالتأكيد على الموسم المقبل المليء بالأحداث على المستوى الأفريقي والدولي.

وتابع:" اتحاد الكرة يتابع كل ما يحدث ولديه جميع التقارير وفي انتظار قرار الدولة، وفي حال صدور قرار عودة النشاط سيكون هناك اجتماع وعدم خروج واجراءات تشبه اجراءات اقامة بطولة".

وأتم:" الاجراءات ستكون صعبة جدا على الجميع والخطة الامنية ايضا في الصورة،و لو حدث هذا سنكوت اول دولة تنفذ هذا المخطط".