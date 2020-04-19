مدرب الأهلي يوضح كيفية الاستفادة من رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف ديفيد سيزا المدرب العام لفريق النادي الأهلي، كيفية استفادة فريقه من رمضان صبحي خلال فترة تواجده مع الفريق الأحمر في الموسم الحالي.

وكان الأهلي حصل على خدمات رمضان صبحي منذ يناير قبل الماضي حيث تم قدوم صاحب الـ23 عامًا من فريق هدرسفيلد الإنجليزي.

مدرب الأهلي قال في تصريحات عبر شاشة ناديه الرسمية خلال الساعات الأولى من صباح الأحد :"سنحاول الاستفادة من رمضان صبحي حتى الانتهاء من إعارته".

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وتابع :"نعرف أن رمضان صبحي لا ينمتي للأهلي لأنه يلعب على سبيل الإعارة، سنضخ دماء جديدة إذا رحل، وسنحاول البحث عن بدلاء".

وواصل مدرب الأهلي حديثه عن رمضان صبحي ورغبته في العودة للاحتراف، قائلاً :"نرى محمد صلاح يحاول العمل على نفسه وتطوير نفسه كل يوم".

ومن المقرر أن ينتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر كشف عن رغبة ناديه في الإبقاء على خدمات صاحب الـ23 عامًا بالموسم المقبل.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي دوّن مشاركته مع الأهلي في تسع مناسبات خلال هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة بجانب توقف المسابقات سواء كانت محلية أو قارية نظرًا لانتشار وباء كورونا في العالم.