أحمد سمير فرج: رحيل أحمد فتحي من الأهلي قام بفعله سابقًا

قال أحمد سمير فرج، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي السابق، إنه لم يتفاجئ من قرار أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء .

وأكد احمد سمير فرج في تصريحات تلفزيونية: "أنباء رحيل أحمد فتحي عن

الأهلي وتوقيعه لبيراميدز لم أتفاجئ بها، مش أول مرة أحمد فتحي يعملها، وترك الأهلي سابقًا عندما لعب في أحد أندية قطر".

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وتابع فرج قائلًا : "لا أقلل من أحمد فتحي فهو لاعب كبير

وأنا ليس ضده نهائيًا وهو مش خاين، واللاعب درس العروض واستقر على القرار الذي سيخدم مصلحته".

وعن بديل فتحي: "الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع بديل أحمد فتحي، لديه محمد هاني فهو لاعب أصبح خبرة، وأرشح عودة باسم علي فهو لاعب جيد وقادر على اللعب في صفوف الأهلي لمدة 4 أو 5 سنوات مقبلة"