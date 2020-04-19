إسماعيل يوسف: محمود علاء جدد عقده مع الزمالك ونتعرض لأكاذيب لهز استقرار الفريق

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن نادي إدارة نادي الزمالك جددت عقود محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مستغرب جدًا من نفس تجديد عقود محمود علاء، ولا أعرفأسباب ذلك النفي، رغم أننا جددنا عقده منذ فترة طويلة".
وتابع: "ليس ملف محمود علاء فقط، ولكن نادي الزمالك يتعرض لأكاذيب كثيرة لهز استقرار الفريق الذي بات على الطريق الصحيح والبطولات"
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