أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن تصريحاته ضد التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول السابق لكرة القدم ومحاميه بالأمس لم تكن في لحظة العصبية.
وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك "كيف تم الحكم لصالح النقاز وما طلبه في شكواه من الأساس
وأكمل "لن أجري أي مداخلة مع أحمد شوبيرفي أون تايم سبورت إلا في وجود المحامي على الخط معي للرد على كل ما قاله".
وأضاف "حمدي النقاز حصل على جواز سفره في الكونغو قبل مباراة مازيمبي بداعي تجديده لكنه كان اتخذ قراره بالهروب من النادي".
وأكمل "لا أخشى التهديدات والحديث عن إحالتي للجنة الانضباط وغيرها، أنا زهقت وقرفان ولولا جمهور الزمالك كنت رحلت".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: لو محامي النقاز راجل.. يرد عليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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