مرتضى منصور: لو محامي النقاز راجل.. يرد عليا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن تصريحاته ضد التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول السابق لكرة القدم ومحاميه بالأمس لم تكن في لحظة العصبية.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك "كيف تم الحكم لصالح النقاز وما طلبه في شكواه من الأساس

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مخالف لطلباته في الإنذار الذي تقدم به للنادي وكان يجب أن تكون القضية مرفوضة من ناحية الشكل". وتابع "لو محامي النقاز راجل يطلع ويرد عليا".

وأكمل "لن أجري أي مداخلة مع أحمد شوبير

في أون تايم سبورت إلا في وجود المحامي على الخط معي للرد على كل ما قاله".

وأضاف "حمدي النقاز حصل على جواز سفره في الكونغو قبل مباراة مازيمبي بداعي تجديده لكنه كان اتخذ قراره بالهروب من النادي".

وأكمل "لا أخشى التهديدات والحديث عن إحالتي للجنة الانضباط وغيرها، أنا زهقت وقرفان ولولا جمهور الزمالك كنت رحلت".