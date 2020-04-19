إسماعيل يوسف: استكمال الدوري صعب.. والقرار ليس فى يد اللجنة الخماسية

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار استكمال الدوري المصري صعب للغاية في ظل الظروف الراهنة. للغاية في ظل الظروف الراهنة. وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اعتقد أن استكمال الدوري المصري صعب جدا وأتوقع إلغاؤه". جدا وأتوقع إلغاؤه". وتابع: "قرار إلغاء الدوري المصري ليس في يد اتحاد الكرة واللجنة الخماسية ولكن هو سيتحدد وفقًا للظروف العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد"

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