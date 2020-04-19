سيف زاهر يكشف مصير مسابقة الدوري المصري بعد تعليقه بسبب كورونا

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز، في ظل تعليق النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورونا.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"الدكتور

اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحدث مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، بوضع تصورات بشأن عودة الدوري"، مؤكدا :"الوزير طالب رئيس اتحاد الكرة، ان يكون إلغاء المسابقة هو اخر شئ يفكرون فيه".

وأضاف :"اتحاد الكرة، لديه نية لعودة مسابقة الدوري، حتى لو سيتم استئناف المسابقة في منتصف يوليو المقبل، خاصة أن المسابقة لا تحتاج سوى شهرين لاستكمال المسابقة".