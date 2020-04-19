قال علاء نظمي، مدير أعمال نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي والمعار إلى نادي بشكتاش التركي، إن النادي التركي أبدى اهتمامه بتجديد إعارة محمد النني.
وأكد علاء نظمي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأمور في تلك الفترة غير واضحة بسبب تعليق النشاط ولكن النادي تعاقد معمدير فني جديد وهو طلب تمديد إعارة النني وأكد أنه لاعب مهم".
وتابع: "لا أحد يعرف موعد عودة النشاط الرياضي، الأمور غير واضحة وننتظر عودة النشاط من أجل معرفة مصير النني سواء بتمديد إعارته أو عودته لآرسنال".
كانت هذه تفاصيل خبر علاء نظمي: بشكتاش طلب من آرسنال شراء النني أو تمديد إعارته رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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