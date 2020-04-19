سمير فرج: الأهلي فاوضننا انا وعبدالله السعيد عن طريق أحد أعضاء اتحاد الكرة

قال أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلي السابق، إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات معه في عام 2011 قبل أحداث بورسعيد الشهيرة.
وأكد احمد سمير فرج في تصريحات خاصة لبرنامجنمبر وان على قناة النهار: "الأهلي فاوضني من جديد بعد تألقي مع الإسماعيلي في عام 2011 ولكن رفضت في وقتها".
وتابع: "كانت المفاوضات معي ومع عبدالله السعيد ولكن ليس من مسئول داخل الأهلي ولكن كانت المفاوضات مع أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة".
وأتم: "يتم انتقادي من قبل الجماهير بسبب تلك التصريحات ولكن هذا ما حدث وأسئلوا مسئولي النادي الأهلي".
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