كوكا يكشف سبب تراجع مستواه مع المنتخب الوطني رغم تألقه الأوروبي

قال نجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، إن لم يأخذ فرصته كاملة مع المنتخب الوطني وخاصة في الآونة الأخيرة.
وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تم إنضمامي مع منتخب مصر خلال فترةبرادلي وبعدها تم ضمي بشكل غير منتظم".
وتابع: "لا أخذ الفرصة كاملة وأرغب في الحصول على الفرصة كاملة من أجل إثبات قدراتي، وفي السنوات الماضية لم أشارك سوى في دقائق معدودة".
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