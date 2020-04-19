إبراهيم سعيد: حسام حسن خسر جماهير الزمالك لهذا السبب

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن تصريحات حسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق أفقدته الكثير عند جماهير نادي الزمالك . وأضاف سعيد خلال إستضافته على قناة Ten أن حسام حسن لاعب كبير وله تاريخ مميز خلال مشواره الكروي لكن تصرفاته تجاه جماهير نادي الزمالك خلال الفترة الماضية وتصريحاته أفقدته الكثير عند جماهير القلعة البيضاء . قناة Ten أن حسام حسن لاعب كبير وله تاريخ مميز خلال مشواره الكروي لكن تصرفاته تجاه جماهير نادي الزمالك خلال الفترة الماضية وتصريحاته أفقدته الكثير عند جماهير القلعة البيضاء . وأعرب أن حسام لابد أن يعرف تماماً حب جماهر الزمالك له خاصة وأنه قدم الكثير أثناء تواجده في القلعة البيضاء .

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