الامارات | مسؤول حكومي ألماني: المباريات من دون جمهور لا مذاق لها

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي ألماني: المباريات من دون جمهور لا مذاق لها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، شتيفان فايل، إنه «ليس من أنصار المباريات الخالية من الجمهور». وفي مقابلة مع صحيفة «هانوفرشه الجماينه تسايتونغ» الألمانية الصادرة، أمس، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «من الواضح أن هذه القضية لها معنى وجودي بالنسبة للأندية على الصعيد الاقتصادي، وبالنسبة لي شخصياً كمشجع أنا لا أستطيع أن أتحمس لمباراة من دون جمهور، لأنه لا مذاق لها، فهذا يشبه مذاق الطعم المجمد قبل تذويبه».

في الوقت نفسه، أعرب فايل عن تفهمه لضرورة الحديث عن هذه الإمكانية، لأن كرة القدم هي شكل من أشكال مزاولة المهن، وهناك قطاع مهم من الرياضة التنافسية سيتوقف من دون هذه الإمكانية، وهذا أمر لا يريده أحد.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة «كورونا» الراهنة تسببت في وقف الدوري الألماني حتى نهاية أبريل الجاري على الأقل، وتسعى الأندية إلى إتمام الموسم بحلول نهاية يونيو المقبل في أحسن الظروف، وذلك عن طريق إقامة مباريات من دون جمهور. وأعرب فايل عن شعوره بالقلق، لاسيما بالنسبة للرياضات التي لا تعيش على حقوق البث التلفزيوني مثل كرة اليد.