الامارات | روزا: أتطلع إلى كسر حاجز الـ 100 مباراة في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن روزا: أتطلع إلى كسر حاجز الـ 100 مباراة في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب حتا، البرازيلي صامويل روزا، أنه يشعر بالسعادة بسبب تجربته الرائعة في دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أنه يستطيع أن يصف لعبه في الإمارات من المراحل المهمة في مسيرته مع كرة القدم، بينما أشار إلى أنه «يتطلع إلى تخطي حاجز الـ100 مباراة في الدوري».

وقال روزا لصحيفة لانسي البرازيلية، إنه يخوض فترة مميزة مع حتا الذي انضم إلى صفوفه في موسم 2016-2017، موضحاً: «سعيد جداً هنا، وأرى أنني ألعب في نادٍ عظيم لديه تاريخ في الإمارات، وسأعمل على تكريس نفسي وتقديم كل ما لدي مع النادي في الفترة المقبلة، إذ أتمنّى أن نعود لممارسة كرة القدم، عقب الانتهاء من الفترة الصعبة التي تعيشها أغلبية دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد».

وأضاف: «لعبت هنا مواسم رائعة، وأتمنّى أن أتخطى حاجز الـ100 مباراة في دوري الخليج العربي، حتى أستكمل القصة الجيدة التي بدأتها في الإمارات قبل أربع سنوات، ومن جانبي سأعمل بكل جد حتى أجعل ذلك ممكناً».

في المقابل، تحدث اللاعب البرازيلي عن إيقاف مباريات دوري الخليج العربي بسبب احترازات السلامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقال: «إيقاف المباريات أمر طبيعي جداً ولا مفر منه، إذ إنه إجراء وقائي مهم حتى لا ينتشر المرض، لأن العالم يعيش في وضع معقد جداً، وأي وسيلة لمنع تفيشي (كوفيد 19) والتسبب في سقوط ضحايا ستكون مقبولة من الجميع لأن الصحة أولاً».

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وتابع: «نؤدي التدريبات عن بُعد في منازلنا، للحفاظ على لياقتنا البدنية، وبالتأكيد نتمنى عودة المباريات في أقرب فرصة ممكنة، ولكن كما ذكرت تركيزنا حالياً على تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة قبل التفكير في كرة القدم».

وأشار روزا إلى أن حتا يترقب المباريات المتبقية من دوري الخليج العربي، بهدف تحسين النتائج والتقدم في جدول الترتيب، مشدداً على أن المباريات ستكون في غاية الصعوبة، ولكنه أكد أن «الإعصار» سيقاتل من أجل البقاء في الدوري.

يُذكر أن روزا انضم إلى حتا في موسم 2016-2017، على سبيل الإعارة من فلومينينسي البرازيلي، إذ تألق مع «الإعصار» وأحرز 11 هدفاً في 23 مباراة لعبها في الدوري، لتقرر إدارة النادي التعاقد معه بشكل نهائي، وواصل تألقه بإحرازه 11 هدفاً في 21 مباراة، قبل أن ينضم إلى النصر في موسم 2018-2019، ولكن تراجع مردوده مع «العميد» بإحرازه ثلاثة أهداف في 26 مباراة، ليقرر «العميد» إعارته إلى الفجيرة ثم إلى تشونبوك الكوري الجنوبي، قبل أن يعود إلى حتا في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولعب روزا 76 مباراة في دوري الخليج العربي، وبلغ مجموع أهدافه 26 هدفاً، بينما شارك بالموسم الحالي منذ انضمامه إلى حتا فترة الانتقالات الشتوية، في ست مباريات بمعدل دقائق بلغ 444 دقيقة، وأحرز هدفاً واحداً وصنع هدفاً آخر.

لعب 76 مباراة في المسابقة منذ 2016، وسجل 26 هدفاً.