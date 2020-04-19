الامارات | سفير «موانئ دبي» من الغولف إلى مونديال «الفورمولا1 الافتراضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير «موانئ دبي» من الغولف إلى مونديال «الفورمولا1 الافتراضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود سفير شركة موانئ دبي العالمية، نجم الغولف العالمي البريطاني إيان بولتر، إلى عالم السباقات اليوم، لكن هذه المرة بعيداً عن ملاعب الغولف، حيث سيشارك في مونديال الفورمولا1 الافتراضي، من خلال سباق الجائزة الكبرى بشنغهاي في الصين.

وسيتخلّى أسطورة كأس رايدر عن مضرب الغولف ليمسك بعجلة القيادة إلى جانب شريكه سائق الاختبار غوانيو تشو من فريق رينو موانئ دبي، وذلك على مضمار صعب في حلبة شنغهاي الدولية، يتضمن 28 دورة على مسار بطول 5.451 كم.

ويعيد الثنائي التشكيلة نفسها التي شاركت في أول سباق جائزة كبرى افتراضي بالبحرين في مارس الماضي. ويتطلع تشو، الذي فاز بلقب البحرين، إلى تحقيق فوزه الثاني.

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وسيشارك كلا السائقين في السباق من خلال أجهزة محاكاة مخصصة لهما، وسيواجهان تشكيلة متنوعة تشمل عدداً من سائقي الفورمولا1 الحاليين والسابقين وأعضاء برنامج السائقين الشباب وعدداً من المشاهير.

ويُقام السباق التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، ومن المتوقع أن يستمر لساعة ونصف الساعة، ويتضمن فترة تأهيلية تتحدد بموجبها مواقع السائقين في السباق وفقاً للزمن الأسرع الذي ينهي فيه السائقون الدورة.

ويشارك السائقون في السباق عن بُعد، وتبث المنافسات على الموقع الإلكتروني الرسمي للفورمولا1، «F1.com»، فضلاً عن قنوات الموقع على «يوتيوب» و«تويتش وويبو» و«فيس بوك».

السباق يُقام اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات ويبث على موقع الفورمولا 1.