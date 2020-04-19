الامارات | «الشارقة للدفاع عن النفس» بطلاً لـ «الكاراتيه عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للدفاع عن النفس» بطلاً لـ «الكاراتيه عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول في بطولة الشارقة بالكاراتيه (الكاتا عن بعد) بختام نسختها الأولى، التي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بإشراف مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، وشارك فيها 230 لاعباً ولاعبة، محرزاً ثماني ذهبيات وثماني فضيات و16 برونزية، بينما أحرز نادي الشارقة للألعاب الفردية أربع ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية، وأحرز شباب الأهلي ذهبيتين وخمس برونزيات، بينما أحرز نادي الشارقة لرياضة المرأة ذهبية وفضيتين وبرونزية، والذيد ذهبية وثلاث برونزيات، واتحاد كلباء ذهبية واحدة، وقرية البولينغ فضية، وبرونزيتين، ونادي النصر فضية واحدة، وسجايا فتيات الشارقة برونزية واحدة.

أسفرت النتائج عن فوز كل من مالك محمود بذهبية فئة تحت ثماني سنوات درجة ثانية، وفي وزن تحت 10 سنوات درجة ثانية حل أولاً إياد عبدالحميد، وفي فئة تحت 12 سنة درجة أولى حل محمد محمود مصطفى أولاً، وفي الفئة نفسها للدرجة الثانية فاز عدنان عامر بالمركز الاول، وفي فئة تحت 16 سنة درجة أولى أحرز إيوان عبدالحميد شحات المركز الأول وفي الفئة نفسها للدرجة الثانية فاز إياد وائل، وفي الفئة تحت 18 سنة للدرجة الأولى فاز زياد محمد بالمركز الأول، بينما في الفئة نفسها للدرجة الثانية حل أسامة يوسف أولاً، وفي الفئة أكبر من 18 سنة للدرجة الأولى فاز مروان المازمي بالمركز الأول.

وفي منافسات البنات ولفئة فوق 18 سنة للدرجة الأولى فازت هدى أحمد، وتحت 18 سنة درجة أولى حلت لجين محمد أولى، وفي الفئة تحت 16 سنة درجة ثانية فازت سوف المزروعي، وفي الفئة نفسها للدرجة الأولى فازت آية أيمن، وفي الفئة تحت 12 سنة للدرجة الثانية فازت عائشة يوسف، بينما في الدرجة الأولى لهذه الفئة فازت ليمار طارق، وفي فئة تحت 10 سنوات فازت رزان معاذ، وفي فئة تحت ثماني سنوات للدرجة الثانية فازت ميار محمد.