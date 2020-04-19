الامارات | لاعبو أرسنال يتواصلون باستمرار مع طبيب نفسي بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أرسنال يتواصلون باستمرار مع طبيب نفسي بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب الحجر الصحي، الذي فرض على لاعبي كرة القدم البقاء في المنزل لفترة طويلة بسبب الخشية من عدوى فيروس «كورونا»، الذي اجتاح العالم، في وضع نفسي صعب، أوصل لاعبي فريق أرسنال الإنجليزي إلى الخضوع لاستشارة مستمرة مع طبيب نفسي، بحسب ما أكده مدرب الفريق، الإسباني ميكيل أرتيتا.

وقال أرتيتا إن «لاعبيه لم يجتمعوا منذ الكشف عن إصابة المدرب نفسه بفيروس (كورونا) قبل شهر، حيث خضعوا للعزل الذاتي، ومارسوا التدريبات بشكل منفرد في منازلهم، مع فرض حالة الإغلاق في البلاد».

ولم يكن الوضع معتاداً بالنسبة للاعبين، وقد حرص أرتيتا على تقديم أي مساعدة قد يحتاجها لاعبو الفريق. وقال الإسباني أرتيتا، في تصريحات نشرتها شبكة «سكاي سبورتس»: «يوجد طبيب نفسي يعتني باللاعبين، وهو على اتصال دائم معهم».

وأضاف: «لكننا أيضاً نقوم باستمرار بإرسال المعلومات ومقاطع الفيديو ونواصل شغل وقتهم.. كما أننا نحرص على إبقائهم قريبين من عملهم والأشخاص المرتبطين بعملهم، وهم بالنهاية أعضاء الجهاز الفني».

وتابع: «أجرينا بعض المحادثات الجيدة. وهذا الوقت ساعدني حقاً، على الأقل في معرفة اللاعبين بشكل أفضل، ونحاول تحسين العلاقات والتواصل وتعزيز التفاهم بيننا».

وفي إنجلترا أيضاً، كشف تقرير إخباري أن نادي تشيلسي يجري محادثات مع لاعبيه حول نسبة تقليص الرواتب، في ظل توقف المنافسات في الوقت الحالي، بسبب أزمة وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

ويأمل لاعبو فريق تشيلسي، الذي يدربه المدير الفني فرانك لامبارد، في التوصل إلى اتفاق لخفض الرواتب بأقل من نسبة 30% المقترحة من قبل رابطة الدوري.

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وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أن اللاعبين يأملون في خفض الرواتب بنسبة 10% فقط، للمساعدة في خفض نفقات النادي خلال فترة توقف المنافسات.

وفي هذه الحالة سيوفر تشيلسي ما بين ثمانية و10 ملايين جنيه إسترليني من نفقات الرواتب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حاولت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين بشأن خفض إجمالي بنسبة 30%، سواء بالخصم أو بتأجيل صرف الرواتب أو كليهما معاً، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وبخصوص الدوري الانجليزي الممتاز المتوقف منذ منتصف مارس الماضي، فقد كشفت صحيفة «ميرور»، أمس، أن الاندية خلال اجتماعها بالرابطة توصلت إلى اتفاق حول نقطتين، أولهما أن الدوري يجب أن يستأنف بأي طريقة كانت، والثانية تحديد الثامن من يونيو موعداً رسمياً لاستئناف المباريات، بانتظار الموافقة النهائية من قبل الاتحاد والسلطات الصحية في بريطانيا.

توافق في إنجلترا بين الأندية على تحديد 8 يونيو المقبل موعداً لاستئناف مباريات الدوري.

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ملايين جنيه استرليني يريد نادي تشلسي توفيرها شهريا في حال الاتفاق على تخفيض رواتب لاعبيه.