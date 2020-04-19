شكرا لقرائتكم خبر عن المشاكل المالية تحاصر المظاليم بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت أندية القسم الثانى الشهير بـ«المظاليم» اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة التدخل السريع لإنقاذها من الأزمات المالية التى تطاردها وتهدد بإفلاسها، وباتت مجالس الإدارات مكتوفة الأيدى أمام تلك الأزمات وجعلت الغالبية غير قادرة على تسديد الرواتب والمستحقات، بينما حاول البعض الآخر اللجوء إلى التبرعات كحل مبدئى لحين الوصول إلى حل يخرجها من النفق المظلم الذى تعيشه تلك الأندية بسبب توقف النشاط وعدم وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الذى يعتبر طوق النجاة للأندية، ورصدت «المصرى اليوم» ردود فعل الأندية حول الأزمة المالية التى تعيشها فى الوقت الراهن.

من جانبه، أكد إيهاب عبدالله، رئيس نادى دمنهور، أن النادى يعانى أزمة حقيقية لأول مرة فى تاريخه بعدما وصلت المديونيات إلى قرابة ثلاثة ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه اضطر إلى جمع أموال من أعضاء مجلس إدارة النادى ومنهم حكيم شحاتة وصلاح عقدة ووليد عبداللاه، وتم صرف ما يقرب من 240 ألف جنيه لسداد رواتب الموظفين المثبتين فقط أما الموظفون غير المثبتين فاكتفينا بحصولهم على رواتبهم من جهات عملهم الأصلية.

وقدم رئيس النادى الشكر للنائب عاصم مرشد، رئيس نادى كوم حمادة السابق، بعدما قام بالتبرع للنادى بمبلغ 50 ألف جنيه وقال: نادى دمنهور يعتمد فى المقام الأول على الإيجارات من المحال ورسوم العضوية وقاعة الأفراح والمطعم، ودخل فى أزمة مع المستأجرين الذين يطالبون بمهلة إضافية للسداد نظرا للظروف الصعبة التى تحاصر الجميع.

من جهته، طالب أحمد الخشن، رئيس نادى جمهورية شبين، اتحاد الكرة، بالإعلان عن إلغاء الدورى ومنح بطولة الدورى الممتاز الى النادى الأهلى مع إلغاء الهبوط بالممتاز وتصعيد أول وثانى كل مجموعة بالقسم الثانى إلى الدورى الممتاز وإقامته على مجموعتين للظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم.

من جانبه، قال على سليم، رئيس نادى بنى سويف، إنه مندهش من موقف اتحاد الكرة خلال تلك الأزمة، خاصة أن الاتحاد حصل مطلع الموسم الحالى على مبالغ كبيرة من كل الأندية دون استثناء فى القيد الصيفى والشتوى والعقود وخلافه وأن قيام الاتحاد بالتدخل العاجل لحل أزمة الأندية ليس منحة بل هو أقل حق من حقوق تلك الأندية.

وأكد أنه سيضطر إلى تشكيل لجنة من أندية الصعيد لعرض مطالبهم على الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لإيجاد حلول للخروج من الورطة قبل الدخول فى مرحلة الإفلاس التام، فيما قال ميدو هلال، رئيس نادى منتخب السويس، إنه شخصيا بات يشعر بالملل من المبادرات الوهمية التى تسيطر على أغلب مرتادى وعشاق الظهور فى القنوات الفضائية الرياضية فى الوقت الراهن بدعوى مساعدة المظاليم وأندية الغلابة.

وقال سعد أبوصندوق، رئيس نادى الرجاء، إن الأندية دخلت النفق المظلم وإن هذا الوضع فى حال استمراره سوف تلجأ العديد من الأندية الى إغلاق أبوابها، مؤكدا أنه شخصيا سوف يضطر إلى تسريح لاعبيه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال المهندس طارق السيد، رئيس النادى الأوليمبى، إن الجمعية العمومية للنادى وأبناء النادى فى شتى الألعاب ضربوا أروع الأمثلة بعدما تكاتفوا فى صورة حضارية وتبرعوا من حر مالهم إنقاذا للموقف وعلى رأسهم أحمد الكاس ابن النادى الأوليمبى الذى تنازل بشهامة أولاد البلد عن مستحقاته لدى النادى لحل الأزمة وسارع باقى المدربين فى الألعاب الأخرى.

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وتابع رئيس نادى الأوليمبى أنه حرص خلال الفترة الماضية على الصرف للعاملين والمؤقتين على حد سواء نظرا لوضعهم المالى الصعب فيما تم صرف صرف 50% من المستحقات للاعبين.

أما مصطفى السامولى، رئيس نادى بلدية المحلة، فقد أشار إلى أن ناديه يدفع ثمن الـ20 مليون جنيه التى تم إنفاقها على كرة القدم خلال الموسمين السابق والحالى دون أى مردود يذكر للنادى. وألقى السامولى اللوم على الزملاء بمجلس الإداره الذين انشغلوا عن النادى مؤخرا وهو مثقل بالمديونيات، وبات نادى البلدية العريق مطاردا بشكل يومى من (الديانة) سواء الموردين أو الموظفين أو المقاولين، وهو الأمر الذى يدخله فى مشاكل يومية لتهدئتهم إلى حين توافر السيولة المالية فى القريب العاجل.