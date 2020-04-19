شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يرجئ حسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، الحديث فى ملف الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين عن الفريق، حتى لا يتم تشتيت أذهان اللاعبين، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط، خصوصًا أن الفريق مرتبط بالمشاركة فى البطولة الإفريقية التى يسعى لتحقيق الفوز بها.

واتفق كارتيرون، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، على ترتيب كل الملفات ووضع خطوط عريضة بشأنها، مع عدم البدء فى تنفيذها إلا بعد الانتهاء من دورى الأبطال.

وطلب كارتيرون من جهازه المعاون التنسيق مع قطاع الناشئين بالنادى، من أجل تحديد الأسماء المرشحة للمران مع الفريق الكروى، بداية من الموسم الجديد، حيث ينوى كارتيرون تدعيم الفريق بخمسة لاعبين على الأقل، فى ظل إبدائه إعجابه الشديد بالمستوى المتميز لعدد من اللاعبين المتميزين فى القطاع.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه كارتيرون أنه توصل لاتفاق مع مرتضى منصور، رئيس النادى، على التجديد لموسم جديد، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، لافتًا إلى رفضه مجرد مناقشة أى عروض خليجية للانتقال إلى أى منها، بداية من الموسم المقبل، لرغبته فى الاستمرار بحصد البطولات مع القلعة البيضاء بعد تحقيق الفوز ببطولتى السوبر المحلى والإفريقى فى الموسم الحالى، ودخول الفريق ضمن أندية المربع الذهبى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والسعى لتحقيق الفوز باللقب الإفريقى الموسم الحالى، واستعادة البطولة الغائبة عن الزمالك منذ عام 2002.

من جانبه، طالب مرتضى منصور مسؤولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بضرورة تحديد موعد لعودة النشاط الرياضى، لافتًا إلى أنه ليس من المقبول تأجيل النشاط الرياضى بنظام القطعة أسبوعين بأسبوعين، خصوصًا أن الأندية يجب أن تكون الرؤية واضحة لها حتى يتسنى للأجهزة الفنية رسم الخطوط العريضة للإعداد للفترة المقبلة.

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