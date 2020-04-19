شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. «فايلر» يؤجل تمديد عقده مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، البت فى تمديد عقده لمدة موسمين لحين وضوح الرؤية بشأن تعليق النشاط الكروى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، ووفقا لمصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- فإن فايلر لا يمانع من الاستمرار فى تدريب القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة، لكن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للنشاط الكروى فى مصر دفع المدير الفنى إلى تأجيل توقيعه على العقود الجديدة فى الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، تنتظر لجنة التعاقدات برئاسة محسن صالح القرار النهائى للمدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بخصوص بدء التفاوض مع البرازيلى ماركوس كينو، نجم بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتى، لضمه لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع الجهاز الفنى لوضع التصور النهائى بخصوص الصفقات الجديدة، خصوصا صفقىة كينو التى دخلت دائرة اهتمام النادى باعتباره صفقة سوبر سيكون لها تأثير إيجابى على الفريق فى الموسم المقبل.

ووفقًا لمصدر داخل النادى فإن التعاقدات سوف تدخل سباق التفاوض فى حالة موافقة فايلر بأكثر من سيناريو منها التفاوض للتعاقد النهائى مع اللاعب، وفى حالة مبالغة بيراميدز فى المقابل المادى سيكون الاقتراح الثانى التفاوض على استعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

من جانبه، قال سيد عبدالحفيظ، المدير الفنى: «كينو لاعب رائع قدم مستويات متميزة مع بيراميدز قبل رحيله للإمارات، ونعلم قدراته جيدًا»، وأضاف «الأهلى له تقاليده الخاصة فى التعاقدات، ورأى المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، سيكون حاسمًا فى فتح المفاوضات من عدمها، وفقًا لاحتياجات الفريق».

وأكد عبدالحفيظ أن أحمد حجازى، مدافع وست بروميتش، لاعب مميز، وصاحب خبرات، والأهلى يرتب أوراقه للموسم الجديد، لكنه لن يتحرك لضم أى لاعب قبل يوليو المقبل بعد اتضاح الرؤية حول الموسم الحالى، وأشار إلى أن الأحمر لن يتعاقد مع لاعب أجنبى فى مركز الظهير الأيمن تحديدًا بعد رحيل أحمد فتحى.

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وأوضح أن الأهلى لديه عدة بدائل سيدرسها منها عودة باسم على المعار للجونة، أو كريم يحيى المعار لسموحة، أو تصعيد 3 ناشئين مثل فارس طارق، وأحمد سيد، ومحمود صابر. وأضاف: محمد عبدالمنعم المدافع المعار إلى سموحة لاعب واعد، وسيكون نجما مميزا إذا حافظ على مستواه وتطور بشكل أفضل، وأكد أن الأهلى يستغل الفترة الحالية لتجهيز الرباعى المصاب حمدى فتحى، الذى سيعود فى مايو المقبل كما أن سعد سمير، ومحمد محمود، أمامهما أكثر من 60 يومًا، وكريم نيدفيد ما زال فى مرحلة التجهيز للعودة. وشدَّد عبدالحفيظ، على بدء مفاوضات لضم رمضان صبحى نجم الفريق المعار من هيدرسفيلد تاون، نهائيًا فى الموسم المقبل، لحاجة الفريق الى جهوده.