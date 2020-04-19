شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يحسم انضمام «الطاهر» للإسماعيلى.. ومجلس الإدارة يطلب تقسيط غرامة إبراهيم حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعجلت لجنة الكرة، فى النادى الإسماعيلى، رأى الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، حول ضم أظهر الطاهر، الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى، وذلك بعدما عرضه وكلاء اللاعبين على مسؤولى النادى لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما فى ظل المفاوضات التى تلقاها اللاعب من العديد من الأندية أبرزها سموحة، والذى يقوده فنياً حمادة صدقى والذى يعرف إمكانيات اللاعب جيداً منذ أن كان مديراً فنياً للهلال السودانى. ووفقاً لمصدر داخل النادى الإسماعيلى، فإن اللاعب تم طرح اسمه للتعاقد معه، وهناك ترحيب من مجلس الإدارة، خاصة فى ظل المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب خلال مشاركته مع فريقه فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخه الحالية، ولكن تم تأجيل الدخول فى مفاوضات رسمية مع اللاعب لحين معرفة رأى ديديه جوميز.

ووفقاً لوكيل أعمال اللاعب، فإن أطهر الطاهر، سيكون لاعبًا فى أحد أندية الدورى المصرى بالموسم المقبل، قائلاً: «وجهة اللاعب القادمة هى مصر رغم تلقيه عروضا من المغرب وتونس»، موضحاً «تلقينا أكثر من عرض ومن أندية القمة ولكن كل ذلك لم يكن رسميًا».

من جهة أخرى، طلب مجلس إدارة النادى، برئاسة إبراهيم عثمان، تقسيط الغرامة المالية التى وقعت على النادى، من جانب المحكمة الرياضية الدولية، بتغريم الإسماعيلى 20 مليون جنيه بناء على شكوى من نادى النجوم بسبب انتقال إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، من صفوف النادى إلى الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضى، بالرغم من عدم أحقية الإسماعيلى فى التصرف فى وجهة اللاعب دون الرجوع إلى نادى النجوم بناء على عقد بين الطرفين، ورفض عدد من أعضاء مجلس الإدارة تحمل خزينة النادى العقوبة، خاصة أن إبراهيم عثمان هو صاحب قرار انتقال اللاعب للزمالك بشكل فردى.