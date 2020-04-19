شكرا لقرائتكم أبو تريكة والشاطر وجمعة يستعيدون ذكريات مواجهة الصفاقسى التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد ثلاثى الأهلى السابق محمد أبو تريكة وإسلام الشاطر ووائل جمعة، ذكريات مباراة الفريق الأحمر أمام الصفاقسى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا موسم 2006، والتى حقق فيها الأهلى الفوز فى الوقت الضائع وحصد اللقب من قلب تونس.

وعلق وائل جمعة على تغريدة الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر "تويتر" الخاصة باستعادة ذكريات مباراة الفريق أمام الصفاقسى، حيث قال صخرة دفاع الفريق السابق: "حاجتين مش ممكن أنساهم.. ثقة الجمهور اللى كان ورانا ومعانا فى الرحلة.. والثانية أعظم محاضرة بين الشوطين فى تاريخ مانويل جوزيه كمدرب للأهلي.. فاكر يا إسلام وعماد وتريكا".

ليرد إسلام الشاطر قائلاً: "لا أنا كنت بسخن برة.. وتريكة قالى وأنتوا نازلين لما تنزل اعملى افر من بتوعك كان عارف.. ولما عملت الأوفر متعب اللي حطها بس مدخلتش وأنت قولت لى وأنا نازل هنكسب".

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ليرد وائل جمعة: "فاتك محاضرة العمر"، وقال الشاطر: "لا مانا عرفت اللى حصل وأنا يفوتنى حاجة زى دى، لحقت النص التانى".

وقال محمد أبو تريكة ضاحكًا: "طبعًا لحقت عبد الله تو زيرو"، وقال جمعة: "فضيحة أنت".