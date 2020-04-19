شكرا لقرائتكم زاهر: الخطيب سيترشح في انتخابات الأهلي القادمة والأقرب للفوز بولاية ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإعلامي سيف زاهر أنه لا نية لترشح محمود طاهر في انتخابات الأهلي القادمة، مؤكدا أنه في حال جاء موعد الانتخابات سيكون محمود الخطيب هو الأقرب للترشح وكذلك الأقرب للفوز بولاية ثانية في رئاسة القلعة الحمراء.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، أن موقف الخطيب من نزول الانتخابات القادمة بنفس القائمة الحالية أو تغيرها لم يتحدد بعد، موضحا أن الأقرب للاستمرار معه في القائمة هو خالد الدرندلي أمين الصندوق.

تابع أن أي شخص سيدخل الانتخابات ضد الخطيب يعلم أن موقفه صعب للغاية لأن بيبو سيكون الأقرب للفوز في الانتخابات القادمة، بفضل إدارته القلعة الحمراء بشكل مميز.