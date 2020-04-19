شكرا لقرائتكم تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات لضم حسام حسن مهاجم سموحة، لتدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب، وذلك للبقاء على قدر التحديات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

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وعلم سوبر كروة أن حسام حسن هو الخيار المحلي الوحيد لتدعيم هجوم الأهلي حال التوصل لاتفاق مع إدارة سموحة بشأن ضمه، في ظل الاقتناع التام بإمكانيات المهاجم الدولي البدنية والفنية.

ورغم أن تفكير الأهلي في السنوات الأخيرة يكون في تدعيم مركز المهاجم الصريح بلاعب أجنبي، إلا أن قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 4 الى 3 فقط وإلغاء اعتبار أحد لاعبي شمال افريقيا مصرياً وضع الأهلي في موقف المضطر للاعتماد أكثر على السوق المحلي في تدعيم مركز المهاجم أو أي مركز أخر، إذا أرادوا الحفاظ على معظم عناصرهم الأجنبية.