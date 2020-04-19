شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه للإعلام: أنتم لا تعلمون قيمة الإسماعيلى ومخدتش حقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق، وسائل الإعلام في الوقت الراهن على تهميش نادى الإسماعيلى، خاصة عندما تحصر الكرة في الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وكشف حسنى عبد ربه خلال حواره مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": أن الإعلام لا يعلم قيمة الإسماعيلى الذى أخرج قوام منتخب مصر الذى حقق بطولات مصر الكبيرة.

وعن التقدير، قال حسنى عبد ربه، أنه لم يأخذ حقه من الإسماعيلى ولا اتحاد الكرة، مؤكدا أنه الوحيد اللى لعبت 104 مباريات دولية من خارج الاهلى والزمالك، وعندما حصلت على جائزة أفضل لاعب لم أحصل على كلمة شكر حتى من الإدراة.

وحكى حسنى عبد ربه موقفا صعبا، قائلا: يوم ما كملت 100 مباراة دولية أخويا طارق جاب قميص الـ100 من خارج النادى علشان أتصور به داخل الإسماعيلى دون أي تحرك من الإدارة.

وعن اعتزاله، قال لاعب الإسماعيلى السابق: "أخذت قرار اعتزالي في لحظة، لأنني وجدت أشياء كثيرة تغيرت معي، ولم أندم على هذا القرار لأنه لم يكن هناك أحد يساعدني، وتم سحب صلاحيات كثيرة مني كقائد للفريق".

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وأكمل: "إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي كان له فضل كبير عليّ من وقت توليه إدارة النادي، وجاء بفكره وكان يقلل عقود اللاعبين ولكن يعطيهم المبلغ المتفق عليه، وتنازلت عن 3 ملايين جنيه وحصلت على مليون ونصف، لأن كل ما يهمني هو حب الجماهير".

وأردف: "إبراهيم عثمان كان يعتمد عليّ في إقناع اللاعبين بخفض عقودهم بعدما كانت عالية جدًا، ولا ياخذون أموالهم، فقلل عقودهم وأعطاهم كل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه".

وتابع: "كنت قريبًا من مجلس الإدارة بسبب ذلك، لأنني قمت بهذا الدور مع اللاعبين، وسبب توقيع عقوبات على الإسماعيلي من قبل الاتحاد الدولي هو ضم لاعبين (عمال على بطال)".

وواصل: "بعد ذلك بدأ دوري في النادي يُهمش، وكنت أعاني بسبب اللعب مع لاعبين صغار لا يعرفون قيمة الإسماعيلي".