شكرا لقرائتكم من ضمنهم "الخليج 365".. رسالة دكتوراه عن معايير جودة "المواقع المتخصصة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصلت أسماء حمدي قنديل المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات الأخرى حول موضوع "اتجاهات الجمهور والقائم بالاتصال نحو جودة الأداء الصحفي في المواقع الإلكترونية المتخصصة"، وذلك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة "أمل السيد أحمد متولي" وكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، وأستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ود.إيمان حسني أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأساتذة، الأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة آمال كمال طه الأستاذ بقسم الإعلام كلية الآداب بجامعة حلوان.

وفي هذا الصدد، أجرت الباحثة ثلاث دراسات مستفيضة للقائم بالاتصال، والجمهور، ودراسة تحليلية، ومقابلات متعمقة مع عينة من كل من الخبراء، والقائمين بالاتصال العاملين بالمواقع المتخصصة المدروسة، وذلك من أجل فهم أعمق لظاهرة "المواقع المتخصصة"، كما وضعت الباحثة نموذج استرشادي للعاملين في المواقع المتخصصة لتطوير أدائهم المهني.

وقد طبقت الباحثة الدِّرَاسَة الْمَيْدَانِيَّة خلال الفترة الزمنية من شهر ديسمبر 2018 إلى شهر فبراير 2019 عَلَى عَيِّنَة قوامها (93) مُفْردة مِنَ الْقَائِمِين بالاتِّصَال الذين يعملون فِي أربعة مواقع متخصصة وهي: موقعا "الخليج 365"، و"يلا كورة" كعينة ممثلة للمواقع الرياضية، وموقعا "معلومات مباشر"، و"المال" كعينة ممثلة للمواقع الاقتصادية، وعينة عمدية قوامها (423) مفردة من "طلاب المعاهد العليا، والجامعات الحكومية، والخاصة" الذين يتصفحون المواقع الرياضية وَذَلِك بنسبة 50.1%، و"أعضاء الجماعات المهنية" الذين يتصفحون المواقع الاقتصادية، وَذَلِك بنسبة 49.9%، وتم توزيع هَذِه الفئات بالتساوي ما بَيْنَ المهن الآتية: «الصحفيون»، و«المحاسبون»، و«المحامون»، و«الموظفون»، و«الأطباء»، و«الأكاديميون»، و«المدرسون»، و«المهندسون»، و«خبراء الاقتصاد».

أما "الدراسة التحليلية" فقد أجرتها الباحثة عَلَى عَيِّنَة قوامها (3025) مِنَ المواد الصَّحَفِيَّة المنشورة فِي الْمَوَاقِع الْمُتَخَصِّصَة المَدْرُوسَة وَذَلِك خلال الفترة الزمنية من نوفمبر 2018 إِلَى يناير 2019، وَذَلِك من أجل مَعْرِفَة «الضوابط المهنية الَّتِي تحكم التغطية الصَّحَفِيَّة فِي الْمَوَاقِع الْمُتَخَصِّصَة المَدْرُوسَة»، و«سلبيات المعالجة الصَّحَفِيَّة»، و«مصادر الْمَعْلُومَات الَّتِي اعتمدت عَلَيْهَا الْمَوَاقِع الْمُتَخَصِّصَة فِي تغطية الْمَوْضُوعَات»، و«الخدمات التفاعلية الَّتِي تم توظيفها بالْمَوَاقِع الْمُتَخَصِّصَة».

وقد أَشَارَت الدِّرَاسَة إِلَى أن عَيِّنَة الشَّبَاب المصري المَدْرُوسَة ستتمكن من تَقْيِيم «جودة الْمَوَاقِع الْمُتَخَصِّصَة» إذا امتلكت مهارات «المَعْرِفَة الْإِعْلَامِية»، وَالَّتِي أَشَارَت إليها نظرية العالم «Poter»، وبِالتَّالِي تبنت الباحثة مقياس «المَعْرِفَة الْإِعْلَامِية» الذي أعدته د."إيمان حسني"، ويضم المقياس ست مهارات أساسية، وهي: «الْوَعْي»، والتفكير النقدي»، ونمط «الاسْتِخْدَام الرشيد» و«الاسْتِخْدَام المتوازن» لِلْمَوَاقِع الْمُتَخَصِّصَة، و«مشاركة الْمَضَامِين الْمُتَخَصِّصَة»، و«إنتاجها»، وقامت الباحثة بتقسيم المستوى المعرفي للمبحوثين إِلَى مُسْتَوَى (مرتفع، ومتوسط، ومنخفض)، حَيْثُ يتمتع المبحوثون بـ«مستوى معرفي مرتفع» إذا تراوحت نسب تقييماتهم للعبارات المكونة للمقياس بَيْنَ 80% إِلَى 100%، ويمكن تقييمهم بأن لديهم «مستوى معرفي متوسط» إذا تراوحت نسب تقييماتهم للعبارت المكونة للمقياس بَيْنَ 50% إِلَى 70%، أما المبحوثون الذين لديهم «مستوى معرفي منخفض»، فتتراوح نسب تقييماتهم للعبارات المكونة للمقياس بَيْنَ 10 إِلَى 40%.

وقد أَشَارَت نَتَائِج التحليل الإحصائي إلى صحة الفرض الرئيسي للدِّرَاسَة القائل بأنه تُوجَد فُرُوق ذات دلالة إِحْصَائِيَّة بَيْنَ مدركات «الْقَائِمِين بالاتِّصَال» و«الجُمْهُور» لأهم «مَعَايِير جَوْدَة الْمَوَاقِع الْمُتَخَصِّصَة»؛ فَقَد جاءت الفُرُوق لصالح «الْقَائِمِين بالاتِّصَال»، وَذَلِك فِي تقييماتهم لمَعَايِير الْجَوْدَة الآتية: «جودة المضمون المتخصص»، و«جودة تصميم الْمَوْقِع المتخصص»، و«سهولة اسْتِخْدَام وتصفح الْمَوَاقِع الْمُتَخَصِّصَة»، بينما جاءت الفُرُوق لصالح «طلاب المعاهد والجامعات» فِي تقييماتهم لمعيار «مِصْدَاقِيَّة الْمَوْقِع المتخصص»، وجاءت الفُرُوق لصالح «أعضاء الجماعات المهنية» المَدْرُوسَة، وَذَلِك فِي تقييمهم لمعيار «توافر سياسة واضحة لاسْتِخْدَام الْمَوْقِع المتخصص».

وتوصلت الدراسة إلى أن القائمين بالاتصال في موقع «الخليج 365» ذكروا أن هناك مجموعة مِنَ الضوابط المهنية الَّتِي تحكم نشر الْمَضَامِين الرِّيَاضِيَّة، يأتي فِي مقدمتها: «يُلبي الْمَوْقِع المتخصص احْتِيَاجَات الجُمْهُور مِنْ خِلَال تزويده بالخدمات الْإِخْبَارِيَّة المتنوعة وتحديثها عَلَى مدار الساعة»، يليها «ينفرد الْمَوْقِع المتخصص بأخبار ومَوْضُوعَات غير منشورة فِي الْمَوَاقِع الْإِخْبَارِيَّة ووكالات الأنباء»، ثم «يراعي الْمَوْقِع المتخصص تبسيط المصطلحات عِنْد نشر الْمَضَامِين الْمُتَخَصِّصَة»، وَذَلِك بالنِّسَب التَّالِية: (96%، و90%، و89%) في الملامح السابقة على وجه الترتيب.

كما أشار المبحوثون في موقع «الخليج 365» عَلَى أن أهم المهارات الَّتِي يجيدونها تتمثل فيما يلي: «مهارة إدارة مَوَاقِع التواصل الاجتماعي»، يليها «تصوير الأحداث والفعاليات وإعداد مقاطع فيديو»، ثم «ترجمة النصوص الصَّحَفِيَّة»، وَذَلِك بالنِّسَب التَّالِية عَلَى الترتيب (36%، 30%، 16%).

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وهناك مجموعة من المقترحات التي وضعها محررو موقع "الخليج 365" لتطوير الأداء المهني للمحررين في المواقع المتخصصة مثل: أن يهتم المحررون بتوظيف كافة أشكال الوسائط المتعددة فِي الْمَوْضُوعَات الصَّحَفِيَّة لِأَنَّهَا تسهم فِي زيادة قارئية الْمَوْضُوعَات الصَّحَفِيَّة، وتزيد من ثقة المُسْتَخْدِمين فِي المضمون الَّذِي يتابعونه وخصوصًا فِي حالة الصور والفيديوهات، وألا تطغي قيمة السبق الصحفي عَلَى تَطْبِيق المَعَايِير المهنية فِي الْمَوَاقِع الْمُتَخَصِّصَة، وأن يبتعد المحررون عن الْمَضَامِين الَّتِي تشعل وتؤجج الخلافات، والتعصب بَيْنَ الجماهير، أن تهتم إدارة الْمَوَاقِع الْمُتَخَصِّصَة بتوفير دورات تدريبية مُتَخَصِّصَة فِي العمل الصحفي لجميع العاملين بها، وخصوصًا فِي مجالات «إدارة مَوَاقِع التواصل الاجتماعي»، و«طرق توظيف الإنفوجرافيك فِي العمل الصحفي».

ويذكر أنه قد التزمت الباحثة وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة بالإجراءات الاحترازية لعقد المناقشات العلمية في ظل أزمة فيروس "كورونا" وذلك من حيث حضور أربعة أفراد فقط المناقشة، وأن يكونوا على مسافات متباعدة في المدرج الذي شهد عقد رسالة الدكتوراه، وقد ارتدت الباحثة، وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة الماسكات.