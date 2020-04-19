شكرا لقرائتكم مدرب الهلي: علاقتى بـ"فايلر" منذ 25 عاما وهو يفضل الأسلوب الهجومى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسرى ديفيد سيزا مدرب عام الاهلى أنه يربطة علاقة قوية بـ" فايلر " المدير الفنى للقلعة الحمراء منذ 25 سنة عندما كان لاعبين فى المنتخب السويسرى وكان حلمهم التدريب عقب أعتزال كرة القدم .

وأوضح ديفيد سيزا خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الاحمر دائما يتميز بالاسلوب الجماعى الهجومى و العمل على أحراز أكبر عدد من الأهداف .

وأشار المدرب العام أنه يفضل العمل مع رينيه فايلر بسبب التكامل بينهم فى العمل خلال التدريبات و المباريات .

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وطمأن رينيه فايلر زوجته وأسرته فى سويسرا على الأحوال فى مصر بشأن تداعيات فيروس كورونا، وأكد المدير الفنى للأهلى لأسرته أن الأمور جيدة فى مصر وأن الحكومية المصرية تتخذ إجراءات احترازية جيدة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكد رينيه فايلر أنه يتواجد فى مقر إقامته ولا يُغادره بسبب تجميد النشاط، حيث يستغل وقت فراغه فى خوض التدريبات وكذلك متابعة أحوال فريقه عبر تطبيق "واتس آب" بجانب القراءة فى الفندق.

فايلر فضّل البقاء فى القاهرة على الرغم من الطائرات التى أرسلتها بلاده من أجل إعادة مواطنيها إلى أراضيهم، فيما تُقيم عائلته فى مدينة زيورخ، وأكد فايلر فى اتصالاته مع اسرته إنه سعيد بالبقاء فى القاهرة مؤكدًا لهم إن الأمور جيدة جدا وهناك اهتمام كبير من جانب الجميع لمواجهة فيروس كورونا.