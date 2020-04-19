شكرا لقرائتكم بوكير: مصر تمتلك كل عوامل النجاح في كرة القدم وأرحب دائما بالعمل بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ثيو بوكير مدرب الإسماعيلى السابق، أن الكرة المصرية تمتلك كل عوامل النجاح في كرة القدم باستثناء المدربين، وأربح بالعمل بها في أي وقت.

وقال مدرب الإسماعيلى السابق في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على أون سبورت 2: أرحب دائما بأى عرض في الكرة المصرية سواء مع الأندية أو المنتخبات، أو العمل كمستشار للكرة المصرية لتطوير الكرة فيها، خاصة أنها تمتلك كل شيء، خاصة اللاعب المصرى الذى يستطيع عمل كل شيء ويلعب كرة القدم بقلبه عكس ما حدث مع المنتخب اللبناني الذى تواجد به لاعبان باعوا المباريات لشركات مراهنات وتسبب في فشلنا في الوصول للمونديال.

وعن المدربين، قال بوكير: طارق العشرى وطلعت يوسف من المدربين المميزين في الدورى المصرى، الذين واجهتهم لأنهما أذكياء، خاصة مع ندرة المدربين الذين يمتلكون هذه العقلية.

وعن محمد صلاح، قال مدرب الإسماعيلى السابق، أن محمد صلاح خاض الكثير من التجارب التي منحته خبرة، ولكن في ليفربول تعلم كيف يلعب كورة القدم بسبب تواجد يورجن كلوب الذى يمتلك الحنكة التدريبية وكييفية تطوير اللاعبين وتغيير عقليتهم، وهو ما جعل صلاح متميز والأفضل في العالم.

وعن تدريب الإسماعيلى: أنه كان لديه فريق متكامل أثناء تدريبى نادى الإسماعيلى وهى الأفضل لى في مصر بجانب تدريب الاتحاد السكندري.

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وأضاف مدرب الإسماعيلى السابق: "أن كلما افتكر فترة تدريبى للزمالك اضحك من اللى حصل، حيث تمت إقالتى بعد شهر واحد فقط دون أن أخسر مباراة، والسبب عدم إشراكى للصفقات الجديدة التي لم تكن جاهزة وأقل فنيا من اللاعبين الموجودين".

وأكد بوكير، أن ما حدث في الزمالك عكس ما حدث مع الإسماعيلى والاتحاد التي منحتنى الحرية في العمل والاختيار وهو سبب نجاحى في كلا الفريقين وهو ما يجعل الزمالك بعيدا عن الأهلى الذى يتعامل باحترافية شديدة.

وعن عروض الأهلى قال: تلقيت عرضين من الأهلى أثناء تدريبى للاتحاد السكندرى ولكنى كنت مرتبط بالتعاقد والذى رفض الفريق السكندرى رحيلى، مؤكدا أن الاهلى يوفر كل شى للاعبين وهو ما جعل لاعبو الإسماعيلى أثناء فترة تدريبى ترحل له لأنه النادى الأكمل في مصر.