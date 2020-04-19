شكرا لقرائتكم زاهر: سيناريوهات عودة الدوري منتصف يوليو والموسم الجديد في أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع الإعلامي سيف زاهر أن تكون عودة الدوري منتصف شهر يوليو المقبل على أن يستمر لمدة شهرين وينطلق الموسم الجديد في شهر أكتوبر المقبل، مشددا أن هذه هي السيناريوهات الموضوعة من قبل مسئولي القلعة الحمراء.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، أن عودة الدوري الدوري مهمة، باعتبار أنه لو تم الغائه لانهارت الكرة لمصرية وعادت 5 سنوات للخلف، كاشفا أن اتجاه اتحاد الكرة ووزارة الرياضة هو عودة الدوري.

أضاف أن هناك اندية تنظر تحت أقدامها لرغبتها في الغاء الدوري، مشددا على أن صناعة الكرة مهمة ولابد من استمرار الدوري لأن الغائه سيكبد المنظومة الرياضية خسائر كبيرة.