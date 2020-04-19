شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: قرار تقليص أجانب الدوري غير صائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق أن قرار تقليص عدد المحترفين الأجانب في الدوري المصري غير صائب . وأضاف سعيد خلال تصربيحات تلفزيونية أن المحترفين هم أكثر اللاعبين تألقاً في الدوري وقرار تقليص عددهم سيؤثر على شكل البطولة ويُقلل من إثارتها . وأكمل أن المحترفين على مستوى جميع الدوريات لهم دور كبير في تحقيق البطولات الكثيرة مع الأندية .

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