شكرا لقرائتكم زاهر: النقاز اعتمد على ورقة طلبها لابنه في المدرسة في شكوى الزمالك بالفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي سيف زاهر أن مسئولي نادي الزمالك بداوا خطوات الاستئناف على العقوبة الموقعة عليه لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، مؤكدا أن الزمالك سيستند على هيئة دفاع جديدة للأبيض في هذه القضية.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، النقاز حصل على مستند من الزمالك من أجل التقديم بها لابنه في المدرسة ووثقه من الادارة ، ولكنه استغلها في شكوى القلعة البيضاء، وهل هي قانونية أو يعترف بها من عدمه لم يتحدد بعد، مشددا على أن كل طرف يحاول تجهيز اوراقه لدعم موقفه في القضية.

أردف: لو تمكن الزمالك من تقديم أوراق جديدة في القضية سيكون موقفه سليم، والزمالك يدعم موقفه بأصل العقد المبرم بينه وبين اللاعب، ويحاول كل طرف تقديم مستندات أخرى تدعم موقفه في القضية.