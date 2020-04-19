شكرا لقرائتكم أحمد سمير فرج يشبه مروان محسن بـ "جيرو" نجم تشيلسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلي السابق، إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهاجم من العيار الثقيل.

وأكد احمد سمير فرج في تصريحات تلفزيونية: "مروان محسن لعبت معه كثيرًا وهو لاعب مميز للغاية وأي حد بيلعب بجانبه يشعر براحة كبيرة بسبب المجهود الكبير الذي يبذله مروان".

وتابع: "مروان محسن يعاني من سوء توفيق ولكن أتمنى له التهديف من أجل أخذ حقه كاملا وأطالب الجميع بالتوقف عن انتقاده ومساندته ودعمه في الفترة المقبلة".

وأوضح: "مروان محسن يشبه جيرو نجم تشيلسي فهو قليل التهديف ولكنه متألق، ومصطفى محمد هو الأفضل في الوقت الراهن داخل الدوري المصري"

Advertisements

كوكا،احمد حسن كوكا،اخبار الرياضة اليوم،اخبار الرياضة العالمية